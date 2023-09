Po transportonte 8 shtetas afganë kundrejt pagesave, arrestohet në flagrancë 31-vjeçari

Policia e Vlorës bën me dije se ka finalizuar operacionin policor të koduar “Drashovica”, për goditjen e një tjetër rasti të dhënies ndihmë shtetasve të huaj, kundrejt pagesave, për kalim të kundërligjshëm të kufirit.

Sekuestrohen automjeti me të cilin transportoheshin emigrantët, shuma parash në euro dhe në dollarë, të përfituara nga transportimi, dhe 1 celular.

“Në vijim të operacioneve policore të realizuara për goditjen e rasteve të dhënies ndihmë shtetasve të huaj, kundrejt pagesave, për kalim të kundërligjshëm të kufirit, si dhe në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme të DVP Vlorë, finalizuan operacionin policor të koduar “Drashovica”, si rezultat i të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi I. S., 31 vjeç, banues në Lushnjë. Në afërsi të fshatit Drashovicë, në aksin rrugor “Peshkëpi-Vlorë”, u ndalua për kontrolle, automjeti tip “Ford Focus”, me drejtues 31-vjeçarin. Në këtë automjet ishin 8 emigrantë me shtetësi afgane, të cilët po transportoheshin nga shtetasi I. S., kundrejt pagesave, me qëllim kalimin e kundërligjshëm të kufirit, drejt vendeve të BE-së”, sqaron policia.