Po u kthye në pushtet, demokracia do të marrë fund! Hillary Clinton krahason Trump me Hitlerin

Ish-sekretarja e Shtetit Hillary Clinton ka folur kundër ish-presidentit të SHBA-ve dhe ish-kundërshtarit të saj në zgjedhjet e vitit 2016 në Amerikë.

Clinton e krahason kandidatin e republikanëve me liderin nazist Adolf Hitler, “duke paralajmëruar për rreziqet e një mandati të dytë të mundshëm të Trump”.

“Nëse Trump do të kthehej në Shtëpinë e Bardhë, do të ishte fundi i vendit tonë siç e njohim ne”, tha Clinton.

Ish-zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, ish-senatore dhe sekretare e shtetit, ka kujtuar kohën kur ishte sekretare e shtetit.

“Hitleri u zgjodh siç duhet. Papritur dikush me ato prirje, prirje diktatoriale, autoritare, do të thoshte ‘në rregull do ta bëjmë këtë, do t’i dërgojmë këta njerëz në burg’. Trump po na tregon se çfarë ka ndërmend të bëjë.”

Komentet e Clinton erdhën disa ditë pas një raporti të Ëashington Post që detajonte se si Trump po diskuton se si të përdorë departamentin e drejtësisë për të hetuar rivalët politikë dhe ish-aleatët që kanë qenë kritikë ndaj tij nëse ai kthehet në Shtëpinë e Bardhë.

Ai po diskuton gjithashtu thirrjen e Aktit të Kryengritjes në ditën e tij të parë në detyrë, i cili do t’i lejonte atij të përdorte ushtrinë amerikane brenda vendit për t’i dhënë fund protestave dhe kujdo që e kundërshton, diçka për të cilën u diskutua nga udhëheqësit ushtarakë gjatë mandatit të tij presidencial.

Një sondazh i New York Times/Siena i publikuar të dielën tregon se Trump udhëheq Joe Biden në disa shtete kryesore. Por Clinton dha një paralajmërim të qartë.

“Trump po na tregon se çfarë ka ndërmend të bëjë”, tha Clinton në The Vieë. “Merrini parasysh fjalët e tij”.

p.k\dita