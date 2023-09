Po vjen kometa e rrallë dhe hiperbolike Nishimura, kur kalon mbi ne dhe si mund ta shohim spektaklin qiellor

Në kanavacën gjigante të qiellit, një vizitor kozmik po lë gjurmën e tij të ndritur: kometa C/2023 P1, e njohur gjithashtu si Nishimura, e quajtur sipas mbiemrit të zbuluesit të saj. Me praninë e tyre të ndritshme dhe kalimtare, kometat kanë kapur gjithmonë imagjinatën tonë, dhe kjo e veçantë nuk bën përjashtim. Ndërsa kalon nëpër sistemin diellor, Nishimura na jep një mundësi unike për të vëzhguar një fenomen qiellor që lidh planetin tonë me hapësirën e madhe të jashtme.

Ndërsa kometa Nishimura po afrohet, shumë entuziastë të astronomisë po pyesin se kur do të jenë në gjendje të shijojnë spektaklin e saj në qiellin e natës. Kushtet për shikimin e kometës mund të ndryshojnë, por në rastin e kësaj kometë, ajo pritet të jetë e dukshme në hemisferën veriore, duke përfshirë Spanjën.

Kohëzgjatja e vizitës suaj do të jetë mjaft e shkurtër, kryesisht për shkak të ndërhyrjes gravitacionale të diellit, i cili do ta zmbrapsë trupin astral sapo t’i afrohet. Disa ekspertë kanë arritur në përfundimin se kometa Nishimura klasifikohet si një kometë jo periodike, gjë që nënkupton se afrimi i saj me planetin tonë është një ngjarje e pazakontë.

Udhëtimi i tij i gjerë nëpër hapësirën e thellë, me origjinën e tij të ankoruar ndoshta në renë misterioze Oort, gjurmon një udhëtim që përfshin mijëvjeçarë. Teoritë thonë se kjo mund të jetë qasja e parë e rëndësishme ndaj Tokës, një faktor që shton një prekje magjepsjeje në praninë e saj në qiej.

Për shkak se është një kometë hiperbolike, kjo është një lloj i veçantë që ka një orbitë shumë të çuditshme dhe nuk është i lidhur gravitacionalisht me sistemin diellor, përveç që ka trajektore kaq jashtëzakonisht të zgjatura sa ato kalojnë përmes sistemit diellor vetëm një herë përpara se të hidhen nga jashtë. hapësirë ​​ndëryjore.

13 shtatori do të shënojë një moment historik vendimtar, kur kometa afrohet afërsisht 43 milionë kilometra nga Toka jonë dhe mund të shihet falë faktit se do të hyjë në orbitën e Venusit. Ky moment premton të na dhurojë një spektakël emocionues në qiell.

Ditët dhe kohët më të mira

për të parë kometën Nishimura

Sipas faqes së specializuar të internetit Starwalk, kometa Nishimura arrin magnitudën 4.8 këtë 8 shtator. Kjo do të thotë, do të jetë mjaft e ndritshme për t’u parë me sy të lirë. Kometa do të jetë e dukshme disa orë para lindjes së diellit në yjësinë e Luanit, dhe gjithashtu në muzg.

Ajo do të jetë gjithashtu e dukshme në 12 dhe 17 shtator. Ndërsa i afrohemi kësaj date, ajo do të bëhet më e ndritshme sepse perihelion është më afër Diellit, por kjo do ta bëjë të vështirë edhe vëzhgimin. Kohët më të mira për ta parë janë para lindjes së diellit dhe në perëndim të diellit, për sa kohë që qielli është i pastër.

Kjo ngjarje astronomike u jep mundësinë amatorëve dhe kuriozëve të mrekullohen me bukurinë dhe kalueshmërinë e trupave qiellorë në lëvizje. Qoftë me teleskopë, dylbi apo thjesht me sy të lirë, kometa C/2023 P1 na kujton natyrën magjepsëse dhe dinamike të universit që na rrethon.