Po vjen “Superhëna blu”, kur dhe si ta shikoni spektaklin qiellor

Zakonisht ka vetëm një hënë të plotë në muaj, për shkak të katër fazave ose gjendjeve kryesore nëpër të cilat kalon: hëna e plotë, hëna e re, tremujori i parë dhe tremujori i fundit. Një cikël që kërkon 29 ditë e gjysmë për të përfunduar. Megjithatë, duke marrë parasysh vitet e brishtë, ka gjithsej 12.4 cikle hënore të plota në vit. Prandaj, çdo dy vjet e gjysmë deri në tre vjet, ka 13 hëna të plota në vit.

Ky vit është një nga të tyret me 13 hëna të plota, prej të cilave dy përkojnë këtë muaj gusht. E para ka ndodhur tashmë në ditën e parë të muajit, dhe tjetra do të jetë e fundit. Përveç kësaj, përkon që ky 31 gusht të jetë superhëna e tretë dhe e fundit e verës.

Hëna e dytë e plotë që ndodh në të njëjtin muaj njihet si ‘hëna blu’. Duhet të kthehemi në tetor 2020 për të kujtuar hënën e mëparshme superblu, e cila gjithashtu kishte dy hëna në ditët 1 dhe 31 gusht. Në këtë kuptim, njerëzit që shikojnë hënën në natën e 31 gushtit do të vërejnë se hëna e plotë është më e madhe se zakonisht dhe gjithashtu më e ndritshme.

Ky fakt ndodh sepse hëna është më afër orbitës eliptike të Tokës, duke marrë emrin e superhënës. Kjo do të jetë e dukshme edhe në Mesdhe, përfshi Shqipërinë, me kulmin e saj më të lartë në orën 3:36 të mëngjesit me kohën e gadishullit, por do të jetë e dukshme nga ora 21:25 deri në 7:51 të mëngjesit. Për të parë superhënën e radhës do të duhet të presim deri më 29 shtator, që është e katërta dhe e fundit e vitit.