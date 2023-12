Lirohet nga burgu e famshmja e Tik Tok (Historia e vrasjes që tronditi botën)

Gypsy Rose Blanchard, emrin e së cilës mund ta kesh parë me shumë mundësi nëpër TikTok, është liruar nga burgu. 32-vjeçarja u lirua pasi vuajti dënimin prej 8 vitesh, me akuzën për vrasje të shkallës së dytë të së ëmës, Claudine, e njohur me nofkën “Dee Dee”. Gypsy Rose ishte dënuar për 10 vite burg.

Vrasja e “Dee Dee” në vitin 2015 tronditi opinionin publik në SHBA, sidomos pasi u porosit prej së bijës.