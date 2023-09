Portugalia e papërmbajtshme edhe pa Ronaldon, ‘bombardon’ me 9 gola Luksemburgun!

Portugalia merr një nga fitoret për rekord dhe historike në këto eliminatore, teksa shkatërroi 9-0 Luksemburgun në “Estadio Algarve, ndeshje e vlefshme për grupin J të eliminatoreve të Euro 2024.

Cristiano Ronaldo mungoi për shkak pezullimi, ndërkohë që djemtë e Roberto Martinez e ka nisur në mënyrë të shkëlqyer takimin. Gonçalo Inacio zhbllokoi takimin në minutën e 12’. Mbrojtësi i Sportingut shfrytëzoi një krosim të Bruno Fernandes dhe shënoi më kokë.

Gjashtë minuta më vonë erdhi edhe goli i dytë. Lojtarët e Luksemburgut e tepruan me mbajtjen e topit në zonën e tyre. Bernardo Silva ua “rrëmbeu” dhe pasoi për Gonçalo Ramos, i cili nuk gaboi përballë portierit kundërshtar. Sulmuesi i PSG-së gjeti edhe golin e dytë personal në minutën e 34′. Rafael Leao u nis furishëm në krahun e majtë dhe pasoi për Ramos. I cili realizoi një eurogol. Duke bërë gjithçka shkëlqyer, nga nga marrja e topit e deri në finalizim.

Pjesa e parë u mbull 4-0, teksa e dyta nisi po aq furishëm, me gola të Jotës në dopietë më 57 dhe 77, kurse ne minutën e 67 shënoi dhe Horta. Në minutën e 83 shënoi dhe Bruno Fernandes, për ta mbyllur ‘qershinë në tortë’ me Joao Felix.

Portugalia ka hedhur një hap të sigurt drejt fitores së gjashtë radhazi në grupin J. Portugalia kryeson grupin me 18 pikë, e ndjekur nga Sllovakia me 13 pikë, qe fitoi 3-0 me Lihtenshteinin, kurse Islanda mundi Bosnjen në këtë grup 1-0. Në takimet e tjera Uellsi fitoi në transfertë me Letoninë 0-2, kurse më herët Kroacia kishte triumfuar ngushtë 0-1 me Armeninë.