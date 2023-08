A do takohet me Ramën? Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani viziton Shqipërinë më 4 shtator

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pritet të vizitojë Shqipërinë më 4 shtator.

Mësohet se me ftesë të homologut Bajram Begaj, Osmani pritet të vijë në Tiranë.

“Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Sh.T.Z. Bajram Begaj, do të presë me ftesë të tij për një vizitë shtetërore në Tiranë Presidenten e Republikës së Kosovës, Sh.S.Znj. Vjosa Osmani. Vizita do të zhvillohet në datat 4-5 shtator 2023. Për detajet e axhendës do të njoftoheni në vijim”, njofton Presidenca.

Nuk dihet nëse Osmani në Shqipëri do të takohet dhe me kryeministrin Edi Rama.

j.l./ dita