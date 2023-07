Projektligji kalon sot për votim në Kuvend\ Studentët e mjekësisë sërish në protestë, paralajmërojnë bojkotin e mësimit

E ndërsa Kuvendi pritet të kalojë sot projektligjin për punën e detyruar të mjekëve që do të diplomohen nga Universiteti i Mjekësisë, me pankarta në duar dhe thirrje “e duam mjekësinë si gjithë Europa”, studentët janë ngritur në protestë para këtij institucioni. Studentët janë kundër kalimit të projektligjit që i detyron ata të qëndrojnë në Shqipëri pas përfundimit të studimeve për të paktën pesë vite.

Ditën e djeshme, studentët i dërguan një kërkesë Kuvendit për të qenë të pranishëm në seancën, ndërsa shprehen se nuk kanë marrë asnjë përgjigje.

Studentët kërkojnë dorëheqjen e ministres së Arsimit, Evis Kushi, e cila në një deklaratë të saj është shprehur se ligji për punën e detyrueshme do të miratohet dhe nuk do pyetet askush për këtë gjë.

Lidhur me masat që do të marrin nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, studentët paralajmërojnë gjithashtu bojkot të vitit të ri akademik 2023-2024.

Sipas projektligjit të qeverisë, maturantët që fitojnë të drejtën për t’u regjistruar për mjekësi, përpara regjistrimit do të nënshkruajnë një marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit dhe Universitetin e Mjekësisë, ku do të pranojnë që të punojnë 5 vite pas diplomimit në institucionet shëndetësore shqiptare, për të tërhequr më pas diplomën pas përmbushjes së këtij detyrimi.

Për pjesën tjetër, ata që e kanë nisur universitetin dhe ata që janë në përfundim, ka dy alternativa. Ata që janë nga viti i dytë deri në vitin e katërt duhet të qëndrojnë tre vite pas diplomimit, ndërsa studentët e vitit të pestë dhe të gjashtë dy vite pas diplomimit. Nëse nuk do të duan që të qëndrojnë, alternativa tjetër është që të paguajnë koston e plotë të studimeve për vitet e studimit që i kanë mbetur.

p.k\dita