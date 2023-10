Pse po bien eksportet bujqësore? Sfida me tregjet dhe vizioni 1 miliard $ në 2030

Sipas Ministrisë së Bujqësisë, performanca e eksporteve bujqësore është e mirë në 9 muajt e parë të vitit, me një rritje 14,2%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në total, në këtë 9-mujor, eksportet e mallrave arritën vlerën 333 miliardë lekë, duke u ulur me 9,0% krahasuar me një vit më parë.