Pse PSG e nxori Messin nga ‘porta e pasme’ dhe nuk e nderoi për Kupën e Botës?!

Lionel Messi u largua këtë merkato nga Paris Saint-Germain me destinacion Amerikën, aty ku tashmë aktivizohet me skuadrën e Inter Miamit. Historia e sulmuesit me klubin francez nuk pati në asnjë moment ndjesi pozitive dhe tashmë pasi ka mbyllur çdo raport me ish-klubin e tij, Messi shprehet lirshëm edhe për hatërmbetjet e vjetra me parizienët.

“Pleshti”, thekson se ndryshe nga kolegët e tij të kombëtares, ai ishte i vetmi argjentinas i cili nuk mori asnjë lloj mirënjohje nga klubi, për faktin se u shpall kampion i Botës me Argjentinën në Botërorin e Katarit.