PSG do paguajë klauzolën e Dembele te Barcelona

Fabrice Hawkins, nga RMC, raporton se PSG është e gatshme të paguajë klauzolën e lirimit të Ousmane Dembélé në ditët në vijim, në mënyrë që ai të jetë një futbollist i ri i PSG. Për momentin klauzola që bashkon Dembélé me ​​Barçën është vetëm 50 milionë euro deri në 31 korrikun e ardhshëm, kur shkon sërish në 100 milionë euro.

Kjo ishte formula për të cilën u ra dakord kur lojtari u rinovua për dy vjet verën e kaluar. Radio gjithashtu thotë se operacioni nuk do të lidhej me rastin Mbappe dhe se Luis Enrique do ta pëlqente shumë dhe se skuadra franceze po përpiqej ta bindte lojtarin ta lidhte për 5 vite.

SPORT raportoi se qëllimi i futbollistit është të mos largohet nga Barcelona. Ashtu si ai injoroi interesin e saudit Al-Nassr, i cili ishte i gatshëm të vendoste një kontratë faraonike në tavolinë për të, ai nuk do ta ketë problem t’i thotë ‘jo’ PSG-së nëse ndonjëherë bën përpara në përpjekje për ta nënshkruar atë. Ai është shumë i emocionuar përpara se të fillojë sezonin e tij të shtatë në Barça dhe, pasi fitoi Ligën 2022/23, ai dëshiron të vazhdojë të fitojë tituj të rëndësishëm si lojtar i Barçës.