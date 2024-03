Qeveria serbe mohon të ketë firmosur kontratë me Jared Kushner, por nuk mohon negociatat

Ministri serb i Transporteve, Goran Vesiç, ka hedhur poshtë si gënjeshtra të pabaza lajmet se qeveria serbe ka fimrosur me dhëndrin e Donald Trump për rijetësimin e kompleksit të ish-Shtabit të Përgjithshëm në Beograd, i shkatërruar pjesërisht gjatë bombardimeve të NATO-s, më 1999.

Qeveria e Serbisë është e vendosur që të mos lejojë edhe për 25 vjet të tjera rrënojat dhe ta rijetëzojë kompleksin. Nuk kemi firmosur ndonjë kontratë, negociatat po zhvillohen me disa kompani dhe do të informojmë publikun se kur dhe nëse do të ketë marrëveshje