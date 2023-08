Radhë në kufi me Greqinë, takim mes drejtorive të Policisë Kufitare

Ditën e sotme ka pasur një takim në qendrën e bashkëpunimit policor dhe doganor në Kakavijë mes drejtorive të Policive Kufitare greke dhe shqiptare.

Në një prononcim për mediat, drejtori i Policisë Kufitare shqiptare, Saimir Boshnjaku është shprehur se takimi ka qenë në kuadër të bashkëpunimit dhe menaxhimit të situatës në kufi.

Ai ka shtuar se fluksi i kalimeve po shtohet dita-ditës dhe herë pas here ka pasur radhë të gjata, por sot janë marra masa, që të bëjnë të mundur normalizimin e situatës.

Sipas tij, masat e marra sot në bashkëpunim edhe me palën greke do të jenë shumë të rëndësishme për sezonin turistik.

“Patëm një takim me drejtorin e policisë kufitare të palës greke, lidhur me menaxhimin e situatës në pikat e kalimit në kufi me Greqinë.

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh themi se situata është normale, pavarësisht se fluksi po shtohet nga dita ditës. Besoj se kemi marrë masat e duhura dhe do të jemi shumë efiçent te pjesa e menaxhimit te pikat e kalimit.

Me palën greke dhe sidomos departamentin e policisë kufitare të emigrancionit ky bashkëpunim ka qenë i vazhdueshëm, është real dhe do të jetë i prekshëm për te gjithë qytetarët.

Kërkojmë ndjesën e qytetarëve pasi në disa raste ka pasur radhë, të cilat për momentin janë të pranueshme, por besoj se me masat që do të merren nga të dyja anët situata do të jetë normale.

Falenderojmë edhe palën greke për bashkëpunim dhe besojmë se kjo do të jetë një arritje e rëndësishme për këtë sezon turistik”, tha Boshnjaku.

j.l./ dita