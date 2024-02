Rafah nën kërcënimin e sulmeve izraelite, Netanyahu u premton civilëve evakuim të sigurt

Rafah, në pjesën jugore të Gazës, vazhdon të jetë nën kërcënimin e një sulmi izraelit, ndërsa Hamasi ka shprehur frikën për mijëra viktima mes civilëve, të cilëve do t’u jepet mundësia e një evakuimi të sigurt sipas në largohu kryeministrit izraelit.

Më shumë se 1.3 milionë palestinezë jetojnë në Rafah, sipas Kombeve të Bashkuara, shumica dërrmuese e të cilëve janë civilë që janë larguar nga konflikti katërmujor midis Izraelit dhe Hamasit.

Benjamin Netanyahu urdhëroi të mërkurën që të hartoheshin planet për një operacion ushtarak.

“Ne do të kemi sukses dhe do të sigurojmë kalimin e sigurt të civilëve”, shtoi kryeministri izraelit.

Hamasi paralajmëroi për “shkatërrim dhe masakër që mund të çojë në dhjetëra mijëra martirë dhe të plagosur”.

Operacioni izraelit po shkakton shqetësim jashtë vendit dhe veçanërisht në Arabinë Saudite, diplomacia e së cilës dje paralajmëroi për “pasoja shumë të rënda” për popullatën civile nga një sulm në Rafah.

“Shkelja e vazhdueshme e ligjit ndërkombëtar dhe ligjit ndërkombëtar humanitar nënvizon nevojën për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të parandaluar Izraelin të shkaktojë një katastrofë humanitare”, thuhet në deklaratën e Riad.

Ditën e djeshme, sulmet e reja izraelite kishin në shënjestër Rafahun, duke vrarë pesë policë, sipas burimeve palestineze të sigurisë.

Forcat izraelite thanë se dy anëtarë të rangut të lartë të grupit palestinez islamik u vranë në një nga sulmet.

Nga ana e tij, kreu i diplomacisë europiane, Josep Borrell, paralajmëroi për një sulm të mundshëm të ushtrisë izraelite në Rafah, që do të përbënte një “katastrofë të paimagjinueshme humanitare”.

This is not Nazi Germany. This is

Rafah, Gaza this afternoon.

A result of Ethnic Cleansing of more than one million Palestinians by Apartheid Israel.

Genocide in full swing despite the ICJ ruling. Please share so the world can see this. pic.twitter.com/nKr1hNcBT5

