Rama falenderime në Gjirokastër: Kur morëm Gjirokastrën e gjetëm me një hotel e gjysmë

Edhe sot, kryeministri Edi Rama vijon turin e falënderimeve për rezultatin e zgjedhjeve vendore.

Ai ishte i pranishëm në një takim me banorët e Gjirokastrës.

Takimi nisi me një fjalë të drejtueses së PS-së në Gjirokastër, Mirela Kumbaro, e më pas nga fjalimet e shkurtra të kryebashkiakëve të rinj që dolën nga zgjedhjet vendore të dy javëve më parë.

Në kuadër të turit të falënderimeve për fitoren e 14 majit, kryeministri Edi Rama eshte ndalur edhe në Lazarat, i cili nuk e votoi Partinë Socialiste.

Kreu i qeverisë është takuar me një grup banorësh në Qendrën e përpunimit të bimëve medicinale të inauguruar dy dite më parë.

Rama gjatë takimit me qytetarët është shprehur se kur PS mori mandatin në Gjirokastër, qyteti kishte vetëm një hotel e gjysmë ndërsa tani Gjirokastra vizitohet nga 600.000 turistë krahasuar me 200.000 në vitin 2022.

“Sa herë që vjen në Gjirokastër shikon gjëra të reja. Po kujtoja që në 2022-shin në Gjrokastër e kemi mbyllur me 200.000 vizitorë, ndërsa tani me 600,000 turistë kjo tregon dhe punën që është bërë. Kur e kemi nisur e kemi gjetur Gjirokastrën me 1 hotel e gjysmë”, tha ai.

Në zgjedhjet e 14 majit, PS fitoi qarkun e Gjirokastrës, edhe pse Lazarati është një zonë e cila nuk e votoi Partinë Socialiste.

j.l./ dita