“Rama ka të drejtë, Kurti një naiv i papërgjegjshëm”, revolta e diplomatit të njohur: “Kosova është krijesë e Amerikës si Izraeli”

Ish-ambasadori i Shqipërisë në SHBA, diplomati dhe sociologu i njohur Fatos Tarifa thotë se Albin Kurti po kthehet në rrezik për të ardhmen e Kosovës.

“Edhe pse analogjia, si çdo analogji, nuk qëndron tërësisht, mund të thuhet se, ashtu si Israeli, Kosova është një krijesë e Amerikës dhe sovraniteti i saj garantohet pikërisht nga Amerika. Dhe nga NATO, që gjithashtu është një krijesë amerikane. It’s as simple as that!

Është naivitet, të themi më të paktën, por, në radhë të parë, është një papërgjegjësi e madhe t’u bësh karshillëk Uashingtonit dhe Brukselit, siç bën Albin Kurti” – shkruan Tarifa në një opinion botuar në gazetën DITA.

Diolomati thotë gjithashtu se Rama ka të drejtê, kur i kërkon Kurtit të ndalet dhe të dëgjojë aleatët.

“Kryeministri Rama ka të drejtë kur thotë se ndërkombëtarët janë të zotët e shtëpisë në Kosovë dhe s’mund t’u dalësh kundër.

Çështja sot nuk shtrohet nëse duhet ose jo Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian të “ndërhyjnë në punët e brendshme” të Kosovës, siç bën Albin Kurti. Çështja shtrohet nëse Kosova mund bëjë dot pa ndërhyrjet e Amerikës dhe të BE-së, aleatëve të saj më të ngushtë” – shkruan Tarifa në DITA.

Shkrimi i plotê mund të lexohet duke klikuar KËTU

o.p. / dita