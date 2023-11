Reagon Ambasada e Italisë në Tiranë: Shprehim shqetësim për zhvillimet në Parlament

Ambasada e Italisë në Tiranë ka reaguar me një postim zyrtar lidhur me ngjarjet e fundit në parlamentin e Shqipërisë. Deputetët e opozitës kanë vendosur të bojkotojnë e të bëjnë të pamundur zhvillimin normalisht të seancave, duke përdorur herë bllokimin e foltores me karrige e herë tymueset.

Nga ana tjetër mazhoranca pavarësisht kaosit, ka miratuar me shpejtësi ligjet.

“Ambasada e Italisë në Tiranë shpreh shqetësim për zhvillimet më të fundit në Parlamentin shqiptar. Një Parlament funksional dhe një dialog frytdhënës midis deputetëve të zgjedhur janë thelbësorë për funksionimin e duhur të demokracisë. Nxisim shumicën dhe opozitën të punojnë së bashku për të siguruar që Parlamenti të mund të ushtrojë detyrën e tij në interes të të gjithë shtetasve”,-thuhet në njoftimin e ambasadës.

p.c. / dita