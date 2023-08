Reali ble portierin e gafave për të ‘harruar’ belgun Courtois

Kepa Arrizabalaga është prezantuar sot te Real Madrid. “Los Blancos” siguruan akordin me Chelsea për huazimin e pastër të 28-vjeçarit bask, portieri më i shtrenjtë në historinë e futbollit.

Si pasojë e transferimit nga Athletic Bilbao te Chelsea për 80 mln euro në gushtin e vitit 2018. Rekord që mbetet ende në fuqi. Dëmtimi i rëndë i Thibaut Courtois riktheu spanjollët në merkato.

Dhe zgjidhja erdhi nga Kepa Arrizabalaga, i cili do të jetë pjesë e skuadrës së Carlo Ancelottit në këtë sezon. Gjatë prezantimit të tij përpara tifozëve të rinj, Kepa nuk i harroi tre të dëmtuarit: Arda Guler, Thibaut Courtois dhe Eder Militao.

“Ndihem i lumtur dhe krenar që do të luaj me Realin e Madridit. Dua të them disa fjalë edhe për Arda, Thibaut dhe Eder. Të cilët po përballen me momentin më të vështirë në futboll.