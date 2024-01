Reforma Zgjedhore, përfaqësuesit e OSBE-së takim me Gjiknurin dhe Alibeajn në Kuvend

Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim për përfaqësuesit e OSBE në vendin tonë.

Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, Gjiknuri thotë se kanë diskutuar për mbi procesin e reformës zgjedhore, rifillimin e punës në Komisionin e Posaçëm Parlamentar me synim adresimin në ligjin elektoral të rekomandimeve të OSBE/ODIHR dhe vendimeve të Gjykatës Kushtetuese.

“Pata kënaqësi të takoja sot përfaqësuesit e zyrës së OSBE-së në Shqipëri me të cilët diskutuam mbi procesin e reformës zgjedhore, rifillimin e punës në Komisionin e Posaçëm Parlamentar me synim adresimin në ligjin elektoral të rekomandimeve të OSBE/ODIHR dhe vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. I falenderova për mbështetjen e deritanishme dhe për gatishmërinë për të vazhduar këtë angazhim edhe më tej, përmes ekspertizës më të mirë nga ODIHR, e cila do të ndihmojë komisionin për të arritur zgjidhjet e duhura teknike në funksion të adresimit të plotë të rekomandimeve”, thuhet në reagimin e Gjiknurit.

Me përfaqësuesit e OSBE në vendin tonë është takuar edhe Enkelejd Alibeaj.

