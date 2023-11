Rekordi historik i Kombëtares, Rama: Kjo skuadër e re do na surprizojë sërish!

Me 15 pikë, Kombëtarja kuq e zi ja doli të kryesonte grupin kualifikues të Euro 2024. Gjithçka kulmoi mbrëmjen e djeshme me përfundimin e ndeshjes së Shqipërisë me Ishujt Faroe.

Për këtë arritje historike ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama.

Përmes një postimi në Facebook ai ka shpërndarë videon e tifozëve në stadiumin “Air Albania” e duke theksuar se kjo skuadër premton akoma më shumë surpriza.

“Mirëmëngjes dhe me shijen e jashtëzakonshme të arritjes historike të Kombëtares, si edhe me bindjen se kjo skuadër e re do të na bëjë surpriza të tjera të bukura, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan kreu i qeverisë.

j.l./ dita