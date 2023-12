RENDITJA: Ja cilat janë 100 kuzhinat më të mira për vitin 2023

Si çdo vit, Taste Atlas publikon rezultatet e votimit global për 100 kuzhinat dhe 100 ushqimet më të mira në botë për vitin 2023. Greqia zuri vendin e dytë, ndërsa Italia dhe Japonia u barazuan në vendin e parë.

Si u mor vlerësimi?

Sipas Taste Atlas, kishte gjithsej 395,205 rishikime të pjatave dhe 115,660 komente të produkteve dhe lëndëve të para në platformë. Bazuar në këto vlerësime, u vlerësuan kuzhinat më të mira në botë.

Me një notë “Shkëlqyer” prej 5, kuzhina greke mori një rezultat 4.64 dhe doli si e dyta më e mirë në botë.

Vendin e parë e ndanë Italia dhe Japonia me 4.65 pikë. Pesëshen e parë e plotësuan Portugalia me 4.61 dhe Kina me 4.59. Kuzhina mesdhetare dhe ajo aziatike vazhdojnë të jenë të preferuarat e publikut këtë vit.

Gatimet më të mira

Elementi grek nuk mund të mungonte në listën e 100 pjatave më të mira në mbarë botën. Mishi brazilian Picanha, buka malajziane Roti Canai dhe skuqja tajlandeze Phat Kaphrao u ngjitën në tre shkallët e podiumit.

Dakos është pjata greke që ka marrë pikët më të larta, pasi është në vendin e 17-të me 4.61, ndërsa në vendin e 26-të janë brinjët . Pjatat e tjera greke që fituan një vend në top 100 janë yuvetsi (vendi i 64-të ), gyros (vendi i 69-të), kokoretsi (vendi i 79-të), kleftiko (vendi i 90-të) dhe suvlaki (vendi i 95-të).

Pica është në vendin e 4-të, qebapi i famshëm Isli në vendin e 37-të dhe makaronat me mish të grirë në vendin e 68- të.

Shihni listën e 100 pjatave më të mira për vitin 2023

100 pjatat më të mira në botë për 2023

j.l./ dita