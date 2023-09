Rikthehen “Take That”, muzikë e re dhe një turne në 2024

Take That, një nga grupet më të njohura britanike të të gjitha kohërave, njoftoi dje rikthimin e tyre me një turne masiv në stadium dhe arenë deri në vitin 2024 së bashku me albumin e nëntë të tyre në studio This Life, që do të dalë më 24 nëntor.

Për të festuar lajmin, Take That kanë zbuluar gjithashtu këngën e tyre të re Windows, e cili tashmë është publikuar.

Ky “Life On Tour” do të shohë treshen (Gary Barlow, Mark Owen dhe Howard Donald) të performojnë 29 takime në 15 qytete në të gjithë Irlandën dhe MB. Grupi do të shoqërohet në këtë turne nga i ftuari special Olly Murs.

Take That janë të njohur për produksionet e tyre të mëdha live dhe mbajnë rekordin për më shumë performanca në The O2 në Londër me 34 koncerte.

Turneu i Progress 2011 theu rekorde në arkë me më shumë se 1 milion bileta të shitura në më pak se 24 orë, duke e bërë atë turneun më të madh në Mbretërinë e Bashkuar, me Billboard që e rendit në numrin tre vjetor të Top 25 Tours.

Në vitin 2019 grupi festoi 30-vjetorin e tyre me turneun e 38-të të Odyssey, ku u shfaqën në 29 arena dhe 9 stadiume për një total prej mbi 650,000 biletash të shitura.

Kënga e re e Take That Windows i sheh ata të ribashkohen për këngën e tyre të parë të re në më shumë se pesë vjet. Windows është një këngë e bukur që tregon historinë e atyre që dalin nga errësira në dritë dhe shënon një epokë të re për grupin, plot energji, kreativitet dhe një dëshirë të vazhdueshme për të sfiduar dhe befasuar.

Muzikaliteti i Windows i sugjeron dëgjuesit se çfarë mund të presin nga This Life, albumi i nëntë në studio i grupit dhe i pari pas Wonderland, i publikuar në 2017.

“Të rikthehesh në studio së bashku për këtë këngë ishte një përvojë e mrekullueshme. Ndjenja është të hapësh krahët, të lësh të vjetrën për të hyrë në të renë”, komentuan të tre. “Ne jemi shumë krenarë për albumin e ri, ka një ndjenjë uniteti. Jemi të emocionuar për këtë kapitull të ri!”.

Windows dhe albumi i ardhshëm This Life vazhdojnë të ushqejnë trashëgiminë e një prej bendeve më të suksesshme në historinë angleze, me më shumë se 45 milionë disqe të shitura në mbarë botën dhe 12 këngë në Mbretërinë e Bashkuar #1.