Ronaldo çon Al Nassrin në finalen e Kupës Arabe me një penallti

Cristiano Ronaldo është afër fitimit të një titulli të ri në vitrinat e tij. Portugezi i dha skuadrës së tij një kalim në finalen e kampionatit të klubeve arabe, i njohur gjithashtu si Liga e Kampionëve Arabë. Në një gjysmëfinale shumë të ngushtë me pak lojë, pesë herë fituesi i Topit të Artë tregoi edhe një herë efektivitetin e tij me penallti maksimale dhe bëri rezultatin përfundimtar 1-0.

Al-Nassr, me lojtarë të nivelit të lartë si Brozovic, Seko Fofana, Telles apo Sadio Mané, si dhe sulmuesi portugez, treguan cilësinë e tyre që në minutat e para të lojës. Duke qenë shumë protagonistë me topin dhe me Marcelo Brozovic që drejtonte motorin, klubi saudit arriti të merrte shumicën e ndeshjeve të luajtura në fushën rivale.

Iraku Al-Shorta nuk ka krijuar asnjë rrezik në portën e portierit Al-Aqidi. Rastet ishin vetëm verdheblu, karakteristikë e skuadrës së Cristianos. Pjesa e parë u mbyll me Al-Nassr si dominues total i ndeshjes, por ata nuk po treguan efektivë para portës.

Toni i 45 minutave të dytë do të ndiqej në pjesën e parë. Skuadra e drejtuar nga Luís Castro vazhdoi të dominonte dhe të rrethonte skuadrën rivale, megjithëse e lanë më shumë pas dominimit mbrojtjen. Al-Shorta pati më shumë raste për të shënuar, veçanërisht në disa kundërsulme, por rezultati nuk u lëkund.

Duhet të ishte Cristiano Ronaldo ai që e hapi atë, rreth minutës së 75-të. Sadio Mané fitoi një penallti që, si zakonisht, portugezi e shndërroi në gol. Sauditët kontrolluan minutat e fundit duke u mbrojtur me top dhe duke i bërë futbollistët e klubit iraken të vrapojnë.

Vetëm një ballë për ballë shumë e qartë pak para se të hynte në zbritje, krijoi frikë në trupin e tifozëve, të cilët mbushën dhe ngjyrosën stadiumin Princ Sultan bin Abdul Aziz në Abha. Al-Nassr tashmë pret një rival në finalen e Ligës së Kampionëve Arab, i cili do të jetë ose Al-Hilal ose Al-Shabab, të dy nga Arabia Saudite.