Rusia zgjat deri në janar paraburgimin e gazetarit amerikan

Një gjykatë ruse vendosi të zgjasë paraburgimin e gazetarit amerikan Evan Gershkovich deri më 30 janar të vitit 2024. Zgjatja me dy muaj u njoftua pas një seance dëgjimore me dyer të mbyllura që u mbajt të martën. Gazetari i ‘Wall Street Journal’, u arrestua në muajin mars nën akuzat për spiunazh, ndërsa ishte dërguar nga redaksia e tij me punë në qytetin Yekaterinburg në Rusi.