Sa kohë i duhet mëlçisë tuaj që të detoksifikohet? Çfarë thonë ekspertët dhe rekomandimet për alkoolin

Që nga kohra të lashta, alkooli ka qenë një konstante në jetën e shoqërisë njerëzore, i pranishëm në festime, tubime shoqërore dhe në jetën private të shtëpisë. Marrja e tij, përtej kënaqësisë që mund të sjellë, mund të gjenerojë edhe efekte negative në shëndetin tonë, të cilat njihen nga komuniteti mjekësor dhe shkencor.

Dihet se çdo sasi e alkoolit mund të jetë e dëmshme. Megjithatë, në vend që të mohojmë rolin që ka kjo substancë në jetën tonë, ekspertët sugjerojnë që të kërkojmë mënyra për të balancuar konsumim. Mund të punohet më mirë se si të minimizohen efektet e tij negative, në vend që të kërkohet të eliminohet plotësisht përdorimi i tij, që mund të jetë një qëllim jorealist për shumë njerëz.

Roli i mëlçisë në metabolizmin e alkoolit

Në makinerinë e ndërlikuar që përbën trupin tonë, mëlçia luan një rol të pazëvendësueshëm. Ky organ jetik, më i madhi nga organet e brendshme, ka përgjegjësinë vendimtare të metabolizmit të substancave që konsumojmë, përfshirë alkoolin. Me konsumimin e rregullt, mëlçia është veçanërisht e prekur, gjë që na bën të konsiderojmë mbrojtjen e saj si një aspekt thelbësor për të ruajtur shëndetin tonë afatgjatë.

Kur pimë, alkooli absorbohet në qarkullimin e gjakut dhe arrin në mëlçi, ku enzimat hyjnë në punë duke e zbërthyer dhe eliminuar. Ky proces krijon nënprodukte që mund të dëmtojnë qelizat e mëlçisë dhe përfundimisht të çojnë në kushte serioze si cirroza.

Prandaj, është e domosdoshme të pranojmë se sa herë që zgjedhim të shijojmë një gotë verë, birrë ose koktej, ne po i delegojmë një ngarkesë shtesë mëlçisë. Kjo nuk do të thotë se duhet të heqim dorë plotësisht nga kënaqësia e një pije të rastësishme, por do të thotë se duhet të marrim vendime të ndërgjegjshme për konsumimin e saj. Rekomandime për konsum të moderuar të alkoolit dhe mbrojtje të mëlçisë

Ashtu si çdo person i ndryshëm, çdo mëlçi është unike. Pra, sasitë që ndikojnë në një mund të mos ndikojnë në një tjetër. Megjithatë, dhe si rregull i përgjithshëm, hepatologët kanë çelësin për t’i dhënë mëlçisë pak pushim në mënyrë që të shërohet pas gëlltitjes së alkoolit.

Sipas Aleksander Krag, zv/sekretar i përgjithshëm i Shoqatës Evropiane për Studimin e Mëlçisë, idealja do të ishte të kalonim tre ditë rresht në javë pa konsumuar alkool për t’i dhënë mëlçisë një shans për t’u rikuperuar. Kjo këshillë shkon paralelisht me ruajtjen e konsumit të moderuar në ditët e mbetura dhe ndjekjen e një diete të shëndetshme.

Siç këshillon Krag, marrja e më shumë se pesë njësive alkool në të njëjtën kohë dhe jo më shumë se dhjetë njësi në javë duhet të shmanget.

Kjo çon në pyetjen tjetër: çfarë përbën një njësi alkooli?

Ky koncept mund të jetë konfuz për shumë njerëz, pasi nuk bëhet fjalë thjesht për të numëruar numrin e pijeve të konsumuara.

Një njësi e alkoolit nuk përkthehet drejtpërdrejt në një pije. Përkundrazi, ndryshon në varësi të përmbajtjes së alkoolit dhe paraqitjes së pijes. Kështu, një gotë verë mund të përmbajë rreth tre njësi alkooli, një kanaçe birre do të ishte e barabartë me një njësi e gjysmë dhe një gotë pije alkoolike me cilësi të lartë do të korrespondonte me një njësi. Kjo nënkupton që, në disa raste, një pije e vetme mund të bëjë që një person të arrijë kufirin e rekomanduar.

Qëndrimi brenda këtyre kufijve është një mënyrë për t’i dhënë trupit tonë një shans për të metabolizuar alkoolin në mënyrë më efektive dhe për t’u rikuperuar më shpejt pa vendosur një ngarkesë të panevojshme në mëlçi.