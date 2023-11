Sali Berisha hedh akuza: Pallati i Linda Ramës është ndërtuar pa asnjë faturë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuza se pallati i bashkëshortes së kreut të qeverisë Edi Rama, Linda Rama është ndërtuar pa asnjë faturë. Berisha deklaroi se ish-kryetarja e ILDKP-së, Zana Xhuka është shkarkuar nga kryeministri Rama pasi, sipas tij, ajo po hetonte këtë aferë.

Sali Berisha: “A nuk duhet qytetarët të dinë për të gjitha këto si u ndërtua pallati 5 katësh në sheshin e pallateve nga Linda Rama dhe familja e saj, për të cilën nuk ekziston asnjë faturë tatimore, doganore ose bankare. Linda deklaron se janë ndërtuar me para gjaku, por e di çfarë do të thotë të ndërtohen me para gjaku? Pare krimi. Nuk e di, s’kam asnjë të dhënë që familjarët e saj janë të implikuar në krime, por qytetarët duan të dinë se si u ndërtua pallati.

Dhe sapo Zana Xhuka, ish-kryetarja e ILDKP ndërmor procesin e hetimit të këtryre aferave, Rama e shkarkoi nga detyra në mënyrë antikushtetuese. OSBE deklaroi në raport se Rama në bankat ofshore ka të fshehura 200 mln euro dhe kjo deklaratë i përket vitit 2014, nuk e mohoi dot kurrë këtë.

Pse ky përqëndrim, nëse nuk përqëndrohemi tek Rama këtu ligj dhe kushtetutë nuk ka më.”

p.c. / dita