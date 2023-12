“Santa vjen në Tiranë’, Bashkia shpërndan dhurata për fëmijët e familjeve në nevojë

Në të 13 njësitë administrative të Tiranës, fëmijët do të kenë mundësi të afrohen pranë me Babagjyshin e Vitit te Ri dhe të realizojnë fotot e tyre.

Në prag të festave të fundvitit, Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë nismën ”Santa is comming to Tirana”, që synon mbështetjen e fëmijëve me pamundesi ekonomike në shpërndarjen e dhuratave për festat e fundvitit.

Kjo iniciativë e re vjen për t’iu bashkuar akoma më shumë fëmijëve të udhëhequr nga Babagjyshi i Vitit te Ri në të cilën përpos shpërndarjes së dhuratave do të zhvillohen edhe aktivitete të tjera argëtuese për fëmijët në nevojë.

Nëpërmjet animatoreve do të arrihet të krijohen shfaqje te vogla për femijë që do të mbajnë të mbërthyer vëmëndjen e tyre nëpërmjet performancave.

Gjatë aktivitetit do të jenë të stacionuar edhe lojëra të ndryshme për fëmijë dhe do të krijohet gjithashtu për ta edhe vizatime në portretet e tyre.

