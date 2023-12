Sateliti i klimës në Mbretërinë e Bashkuar pëson dështim në orbitë

Një satelit novator i klimës në Mbretërinë e Bashkuar ka dështuar në orbitë vetëm gjashtë muaj pas lëshimit. HotSat-1 u vendos për të hartëzuar humbjen e nxehtësisë nga ndërtesat dhe po e bënte këtë me sukses derisa kamera e saj ndaloi së punuari më parë këtë javë.

SatVu, kompania londineze pas misionit, nuk pret të rivendosë operacionet edhe pse inxhinierët janë ende në kontakt me anijen kozmike. Sateliti u sigurua plotësisht dhe një zëvendësim do të fluturojë në vitin 2025.

Shefi ekzekutiv Anthony Baker e përshkroi humbjen si një zhgënjim të madh, por tha se ekipi i tij do të kthehej më i fortë.

“Sateliti po punonte në mënyrë fantastike, të dhënat ishin të mrekullueshme dhe klientët ishin super të emocionuar. Të ngjitesh tani është thellësisht zhgënjyese, por ne e kemi provuar parimin dhe kjo na vë në një pozitë vërtet të fortë për të ardhmen,” i tha ai BBC News.

HotSat-1 ishte pajisur me rezolucionin më të lartë, sensorin termik komercial në orbitë, duke i mundësuar atij të gjurmonte tiparet e nxehta dhe të ftohta në të gjithë Tokën deri në 3.5 metra. Ideja ishte të identifikoheshin pronat që harxhonin energji nëpërmjet nënshkrimeve të tyre të nxehtësisë dhe pastaj të lajmëronin pronarët për zgjidhje që mund t’u kursenin para dhe të reduktonin emetimet e tyre të karbonit.

Ky aplikim nuk vlen vetëm për stokun e përgjithshëm të banesave, i cili në Mbretërinë e Bashkuar është shumë i paefektshëm, por për ndërtesat publike, fabrikat dhe infrastrukturat e tjera të ndërtuara.

Organizatat që kishin kërkuar të eksperimentonin me të dhënat e hershme të HotSat-1 tashmë po konvertoheshin në klientë me të drejta të plota, tha zoti Baker. “Ne madje dërguam faturën tonë të parë,” shtoi ai.

Kamera infra e kuqe me valë të mesme në bordin e HotSat-1 u montua, së bashku me shasinë e anijes kozmike dhe nënsistemet shoqëruese, nga Surrey Satellite Technology Limited në Guildford. Prodhuesit po punojnë me një bord shqyrtimi që do të përpiqen të përcaktojnë saktësisht se çfarë shkoi keq.

Inxhinierët do të duan të kuptojnë shkakun e dështimit dhe të marrin ndonjë mësim në hartimin e misionit pasues. SatVu shpreson të fluturojë tetë sensorë në një yllësi.

Teknologjia e sensorëve të HotSat-1 u zhvillua me paratë e agjencive hapësinore evropiane dhe britanike. Fotografitë e para të misionit patën një zbulim mbretëror në prani të Princit të Uellsit.

Drejtuesit e kompanisë sapo janë kthyer nga bisedimet për klimën e COP28 të OKB-së në Dubai ku po tregonin teknologjinë.

p.c. / dita