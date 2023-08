Por… secili prej atyre që ikën e bën më të vështirë ndryshimin për ata që kanë vendosur të qëndrojnë!

Ky mesazh erdhi në whats up dje nga një turist shqiptar në Kalabri. Vendosëm ta ndajmë pasi fjala e prokurorit italian në fund të këtij rrëfimi, mbart një mesazh të fuqishëm.

Kalabri, gusht 2023

Piazza e vogël në hyrje të një fshati krejt të zakonshëm, nga ata, shtëpitë e të cilit duket sikur janë kapur me thonj në brinjën e një kodre – shkëmb të thepisur, pothuaj në breg të detit.

Histori në çdo gur kalldrëmi, në çdo cep shtëpize që sup më sup me njëra-tjetrën, rrethojnë në spirale ngjitëse të vetmen ndërtesë të përmasave të mëdha: fortesën.

Në shekuj ajo kishte shërbyer si komandë ushtarake, zyra, fjetina për ushtarët, burg, e në fund edhe si dyqan kasapi, deri pak vite më parë kur fshati numëronte rreth 2997 banorë më shumë se sot…

Kishin mbetur besnike të kujtimeve të tyre vetëm 3 plaka!

Besnike, jo të mureve, por të kujtimeve të tyre, me bashkëshortët që nuk ishin më, dhe fëmijët që vinin t’i takonin çdo gusht nga atje ku kishin emigruar.

Fshati gumëzhin në të dy baret e tij, atë të piacës në hyrje dhe në atë të “qendrës”, në brinjë të fortesës paramesjetare të braktisur.

Plakat, të treja të ulura në stolin nga ku kundronin detin, në një pamje sublime, numëronin ditët derisa të fillonte 334 ditëshi i radhës, kur ato do të mbeteshin sërish të vetmet banore të atij fshati, në pritje të gushtit tjetër…

Krenare për fëmijët e tyre të realizuar në Bolonja, Milano, Xhenova apo Torino, prisnin me çelsat e shtëpive në duar të mbaronte “mbledhja”… sepse secila kishte çuar një vazo me lule, karrige, një çentro a diçka tjetër nga shtëpia, për të zbukuruar tavolinën.

“Mbledhja”?

Po, djemtë dhe vajzat e fshatit të ardhur me pushime, kishin ftuar personalitete të Kalabrisë në fshat, me qëllim që të diskutohej mbi historinë, kulinarinë, doket e zakonet, natyrën dhe kulturën e atij vendi të braktisur.

Pse?

Së pari që ta dëgjojnë fëmijët e tyre e të jenë krenar për origjinën.

Së dyti, sepse kanë kuptuar se as ata vetë nuk janë plotësisht të ndërgjegjshëm se duhet të jenë krenarë për vendin nga vijnë, megjithëse është vështirë ta shpjegosh krenarinë për një vend që “të ka përzënë”…

Logjikë e thjeshtë e bashkëbiseduesit: kur është kaq mirë e Zoti është treguar aq bujar me atë vend… pse ike?!

Mblidhen dhe diskutojnë, mbase për tu treguar fëmijëve të tyre se ajo “ikje” në rini, nuk i bën as renegadë e as të dorëzuar, por thjeshtë të pafuqishëm për të ndryshuar gjërat.

Tani kishin vendosur të bënin diçka!

Tani që mundeshin.

Kishin ftuar në biseda publike bujq të rinj që kishin ndërtuar agro-turizëm pa asnjë ndihmë nga askush e që nuk dorëzoheshin, profesorë universitarë e gazetarë nga fshati, që ishin realizuar e bërë të njohur në Trieste, Perugia, Romë, ish- drejtues institucionesh lokale e kombëtare, të zgjedhur rishtaz në organe vendore dhe veteranë të politikës lolale, prokurorë anti-mafia e karabinierë.

“Të ikurit” dëshmonin se kudo ku kishin shkuar, askund nuk kishin gjetur një vend më të begatë se ai vend ku kishin lindur.

Këtë të vërtetë e kishin sjellë aty, dhe po aty po e mbillnin, me shpresën se diçka e re do të mbijë…

Çfarë na mungon? Pse mbetemi në bisht të zhvillimit? Sepse kur themi “jam kalabrez” bashkëbiseduesi e percepton si “jam kriminel”…

Brand-i ynë nuk është “Magna Grecia” në zemër të së cilës ndodhemi e mbi rrënëjat e mrekullueshme të së cilës flemë, deti i kristaltë, N’duja unike, kishat bizantine apo amfiteatret greko-romake… jo!

Brand-i ynë është … Ndrangheta…

Flasin pa frikë, përballë njerëzve që i dëgjojnë po ashtu pa frikë!

Flasin dhe shprehin respekt dhe nderim për ata që kanë vendosur të qëndrojnë, e të rezistojnë, e që fuqinë e gjejnë tek dashuria për atë tokë të ashpër e të mrekullueshme po aq sa kokëfortësia e tyre për të mos u dorëzuar.

Deti fryn një fllad të lehtë, të ngrohtë por që më provokon mornica…

Mbrëmja mbyllet me fjalën e prokurorit anti-mafia, një kalabrez që kishte vendosur jo vetëm të mos largohej, por të jetonte nën eskortë të blinduar, prej vitesh “në linjën e zjarrit”…

O Zot! Me fjalën e tij më duket sikur sapo shkroi “epikrizën” e Shqipërisë. Ai tha;

“Ata duken të fortë, ligji duket i dobët njësoj si “la gente per bene che lascia…” por kudo ku shkojmë për të gjetur një jetë më të mirë e dimë se nëse duam të zhdukim binomin e padrejtë “kalabrez=kriminel”, atë mund ta bëjmë vetëm nga këtu…

Ne jemi më shumë, ne do jemi gjithmonë shumë më shumë se Ndrangheta dhe politikanët e korruptuar! Sigurisht që ne do të fitojmë.

Por kini parasysh një gjë: secili prej atyre që ikën e bën më të vështirë ndryshimin për ata që kanë vendosur të qëndrojnë!“