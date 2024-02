FOTO: Me shashka dhe borie, edhe himn kombëtar edhe Fredis Beleris, mbahet protesta e opozitës në Tiranë

Në orën 17:30 ka nisur një protestë e opozitës, e lajmëruar prej disa ditësh.

Deputetët e Rithemelimit, të udhëhequr nga Gazment Bardhi dhe Flamur Noka, kanë dalë nga selia dhe i janë bashkuar protestuesve para Kryeministrisë.

Gjatë marshimit për të mbërritur drejt podiumit të ngritur para Kryeministrisë, dëgjohen thirrje ‘Rama ik’, si dhe zhurma të borive apo hedhje shashkash.

Por Rama nuk është aty sepse ndodhet në Turqi.

Para Kryeministrisë kanë nisur të hidhen edhe shashka.

Deri më tani situata paraqitet e qetë.

Protestuesit kanë parulla ‘O sot o kurrë’, me flamuj të Shqipërisë dhe të PD-së, por kanë dhe parulla “Himara zgjodhi Fredi Belerin” në anglisht.

Një përfaqësuese e Himarës tha në miting se Beleri, Berisha dhe Malltezi janë të burgosur politikë.

“Parulla të tilla nuk shkojnë as me himnin, as me flamujt kombëtarë” – thonë komentues të ndryshëm në rrjetet sociale, ku protesta po transmetohet live.

n.s. / dita