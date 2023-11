SHBA, arrestohet një 48-vjeçar pasi qëlloi tre studentë palestinezë

Një 48-vjeçar u arrestua nga autoritet e SHBA-ve, pasi akuzohet se qëlloi me armë mbi 3 studentë me origjinë palestineze në Vermont. Jason J Eaton u arrestua të dielën pranë vendit të të shtënave në Burlington, tha policia. Ata shtuan se oficerët më vonë kontrolluan shtëpinë e tij.

Hisham Awartani, Tahseen Ahmed dhe Kinnan Abdalhamid u sulmuan pranë Universitetit të Vermontit të shtunën, sipas BBC. Djemtë flisnin arabisht dhe dy kishin veshur keffiyeh, një shall tradicional, kur u qëlluan. Të tre të rinjtë, të cilët janë të gjithë të moshës 20 vjeç, po vizitonin shtëpinë e një prej të afërmve të tyre gjatë festës së Falënderimeve, kur një burrë i bardhë u përball me ata me një armë jashtë pronës, tha policia.

Ai dyshohet se ka qëlluar mbi ta të paktën katër plumba pa folur dhe më pas ka ikur. Dy prej viktimave u qëlluan me plumb në trup, ndërsa i treti u godit në gjymtyrët e poshtme. Dy janë në gjendje stabile, tha policia, ndërsa i treti “ka pësuar lëndime shumë më të rënda”.

Eaton jetonte në një ndërtesë apartamentesh përballë vendndodhjes së të shtënave në rrugën Prospect, sipas policisë. Ai thuhet se u arrestua ndërsa agjentët federalë po kontrollonin pranë vendit të ngjarjes të dielën.

Ata kontrolluan shtëpinë e tij menjëherë pas. “Dëshmitë e mbledhura gjatë atij urdhri kontrolli dhe provat shtesë të zhvilluara gjatë këtij hetimi, u dhanë hetuesve dhe prokurorëve arsye të mundshme për të besuar se z. Eaton kreu të shtënat”, tha policia. Oficerët nuk kanë sugjeruar një motiv të mundshëm. I dyshuari pritet të dalë në gjykatë të hënën në mëngjes.

Shefi i policisë së Burlingtonit, Jon Murad, i kërkoi publikut të shmangë përfundimet e shpejta “bazuar në deklaratat e palëve të papërfshira që dinë edhe më pak” se hetuesit.

“Në këtë moment të ngarkuar, askush nuk mund ta shikojë këtë incident dhe të mos dyshojë se mund të ketë qenë një krim i motivuar nga urrejtja”, tha ai. “Unë kam qenë tashmë në kontakt me partnerët federalë hetues dhe prokurorial për t’u përgatitur për këtë nëse vërtetohet.”

Sulmi vjen pasi SHBA-ja përballet me një rritje të incidenteve islamofobike dhe antisemitike, duke përfshirë sulme të dhunshme dhe ngacmime në internet, që nga fillimi i konfliktit Izrael-Hamas më 7 tetor. FBI ka paralajmëruar për sulme të mundshme nga “ekstremistët e dhunshëm vendas” që nga fillimi i luftës.

p.c. / dita