SHBA-Britani sulmojnë Jemenin, Cameron: Mund të ketë sulme të tjera

Britania mund të godasë sërish objektivat Houthi në Jemen nëse grupi rebel vazhdon të sulmojë anijet në Detin e Kuq, është shprehur sekretari i jashtëm, David Cameron.

SHBA-ja goditi një vend tjetër në Jemen herët të shtunën pasi Houthis u zotuan të hakmerreshin për sulmin bombardues të kryer nga amerikanët dhe RAF një ditë më parë.

Cameron tha se veprimi i përbashkët do të ketë shkuar në njëfarë mënyre për të degraduar aftësitë Houthi të ndërtuara me mbështetjen iraniane. Ai argumentoi se mosveprimi do të ishte pranim që sulmet e Houthi-ve mund të mbyllnin praktikisht një korsi jetike detare me pandëshkueshmëri relative, shkruan Sky News.

“Nëse Houthi-t e mohojnë këtë kalim te anijet, zinxhirët jetik të furnizimit kërcënohen dhe çmimet do të rriten në Britani dhe në mbarë globin”, tha ai.

Cameron tha se sulmet ajrore dërguan një mesazh të qartë për Houthis se ne jemi të vendosur t’i ndalojmë sulmet e tyre në Detin e Kuq. Dhe ai la të kuptohet se Britania mund t’i bashkohet SHBA-së për të goditur sërish Houthi-t nëse ata vazhdojnë.

“Ne do të punojmë me aleatët. Ne gjithmonë do të mbrojmë lirinë e lundrimit. Dhe, më e rëndësishmja, ne do të jemi të përgatitur të mbështesim fjalët me veprime,” tha ai.

Ndërkohë, Sir Keir Starmer mbrojti mbështetjen e tij për sulmet, të cilat Rishi Sunak urdhëroi pa u konsultuar më parë me parlamentin, siç bëjnë ndonjëherë kryeministrat përpara ndërhyrjeve ushtarake.

j.l./ dita