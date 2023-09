SHBA kërcënon Kim Jong-un: Koreja e Veriut do e paguajë shtrenjtë nëse furnizon Rusinë me armë!

Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan, në një konferencë për shtyp, tha se Koreja e Veriut do ta paguajë shtrenjtë nëse furnizon me armë Moskën. “Koreja e Veriut do të paguajë një çmim nëse e furnizon Rusinë me armë”, tha Sullivan.

Ai tha se fakti që Moska po i drejtohet një “vendi si Koreja e Veriut tregon shumë për aftësitë e saj”. Një ditë më parë, mediat amerikane raportuan se lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un po planifikon një udhëtim në Rusi këtë muaj. Ai synon të diskutojë për sigurimin e mundshëm të Moskës me armë për të mbështetur luftën e saj të vazhdueshme në Ukrainë, u shpreh një zyrtar amerikan për CBS News.

Moska refuzoi këtë të martë të konfirmojë takimin mes tyre por la të kuptohet për mundësinë e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. “Jo, nuk mund të konfirmojmë, nuk kemi asgjë për të thënë për këtë çështje”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov në përgjigje të pretendimeve të SHBA