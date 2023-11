SHBA, sanksione ndaj individëve dhe bizneseve në Ballkan për lidhje me Rusinë

Qeveria amerikane shpalli të enjten persona të padëshiruar dy politikanë serbë dhe vendosi sanksione ndaj 12 entiteteve në Bosnjë e Hercegovinë, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut, aktiviteti i të cilëve lidhet me ndikimin keqdashës rus në rajon dhe korrupsionin.

Departamenti amerikan i shtetit shpalli non-grata politikanin serb Misha Vaçiç, kryetar i Partisë së Djathtë Serbe në Serbi, për pjesëmarrje në referendumin e jashtëligjshëm të organizuar nga Rusia në territoret e pushtuara të Ukrainës me 22 shtator dhe Nenad Popoviçin, një ish zyrtar qeveritar të Serbisë dhe kompanitë e tij me seli në Serbi dhe Rusi, përmes të cilave mban lidhje të ngushta me Kremlinin dhe i përdor si pjesë të skemave korruptues për t’u pasuruar, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Matthew Miller përmes një deklarate.