“Shi” asteroidesh këto tre ditë në qiell, NASA thotë se njëri do kalojë më afër se Hëna

Një mori asteroidësh janë vendosur të fluturojnë pranë Tokës këtë javë, me njërin që parashikohet të jetë më afër se Hëna. Sipas Laboratorit të Propulsionit Jet të NASA-s, fragmenti shkëmbor i quajtur 2023 LZ do të kalojë pranë Tokës sot, me afrimin e tij më të afërt të parashikuar të jetë afërsisht 197,000 milje.

Për referencë, distanca mesatare midis Tokës dhe Hënës është rreth 239,000 milje.

Të dhënat e NASA-s tregojnë se 2023 LZ është afërsisht 59 këmbë, duke e bërë atë një asteroid “të madhësisë së shtëpisë”. Sipas SkyLive, 2023 LZ do të shihet vetëm përmes fotografisë me ekspozim të gjatë nga Phoenix.

Drejtori i Mount Lemmon SkyCenter Alan Strauss i tha The Arizona Republic se nuk ka nevojë për t’u shqetësuar. “Unë do t’ju them se asteroidët kalojnë shpesh pranë Tokës, dhe si të gjithë ata që njohim dhe kemi kataloguar, këta janë të padëmshëm dhe nuk kanë asnjë efekt në Tokë”, tha Strauss.

Kjo vlen edhe për pjesën tjetër të grupit, pasi dy meteorë të tjerë do të zmadhohen më 15 dhe 17 qershor.

Asteroidi 2020 DB5 do të kalojë më 15 qershor. Sipas të dhënave të NASA Jet Propulsion Lab, vlerësohet të jetë një asteroid rreth 1 mijë metra dhe do të ketë datën e tij në distancë me Tokën më 15 qershor. Një asteroid i ngjashëm 1994 XD, i cili u zbulua nga Spacewatch në Observatorin Kitt Peak në Arizona, kaloi pranë Tokës të hënën, rreth 3.1 milionë milje larg.

Më 17 qershor, asteroidi 2023 HL do të kalojë nëpër Tokë në turneun e tij, duke u afruar sa 3.2 milionë milje larg mermerit blu. 2023 HL është rreth 15 metra, duke e lënë atë në kategorinë “madhësia e shtëpisë” së bashku me 2023 LZ. Për më tepër, të interesuarit mund t’i hedhin një sy asteroidëve për t’iu afruar Tokës nëpërmjet numërimit mbrapsht të Sytë në Asteroidë në faqen e internetit të NASA-s.