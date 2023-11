Shiste celularë pa faturë, nen hetim proonari i një dyqani në Fier

Nga kontrollet në subjekte të ndryshme ekonomike me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të Fier kanë konstatuar se në një dyqan në lagjen “Kongresi i Përmetit”, se shiteshin celularë pa fatura.

Shërbimet e Policisë gjetën në dyqanin në pronësi të 46-vjeçarit, dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 15 celularë të dyshuar të kontrabanduar, me vlerë rreth 1 200 000 lekë. Celularët ishin të papajisur me faturat për origjinën dhe me faturat tatimore.