Shitet në ankand me shifrën 1.38 milion dollarë kopja e parë e Spider-Man

Kopja e parë e “The Amazing Spider-Man” është shitur më një shifër marramendësë për më shumësë një milion dollarë.

Komiku, i publikuar në mars 1963, arriti një rekord prej 1.38 milion dollarë në ankand dhe është një nga dy kopjet e vetme të The Amazing Spider-Man Nr. 1 që vlerësohet në “gjendje gati të shkëlqyeshme” nga shërbimi i klasifikimit komik të Certified Guaranty Company (CGC).

Kopja u shit për gati tre herë më shumë se një version “Mear Mint”, i cili u shit korrikun e kaluar për 520,380 dollarë. Spider-Man, krijuar nga artisti Steve Ditko dhe shkrimtari Stan Lee u prezantuan për herë të parë në gushti të vitit 1962 me serinë antologjike Amazing Fantasy të botuar nga Marvel. Nga seriali “The Amazing Spider-Man” i lançuar disa muaj më vonë u botuan më shumë se 900 numra deri në vitin 2022.

This auction was a history-maker. Example one of only two copies of The Amazing Spider-Man No. 1 graded CGC Near Mint/Mint 9.8, which realized a record-setting $1,380,000.

