Shkenca korrigjon veten, Toka është vetëm 150 vite dritë afër vrimës së zezë që e kërcënon (dhjetë herë më pak nga ç’mendohej!)

Vrimat e zeza janë një nga fenomenet më të fuqishme dhe misterioze në univers dhe shkencëtarët konfirmojnë, mund të jetë vetëm 150 vite dritë nga Toka, dhe jo 1560 vite dritë siç mendohej më parë. Sipas një studimi të publikuar së fundmi nga Shoqëria Mbretërore e Astronomisë, mund të ketë midis dy dhe tre vrima të zeza brenda grupit yjor Hyades.

Të dukshme në konstelacionin Demi, Hyades janë një grumbull i hapur qindra yjesh. Grumbujt e hapur si ky janë koleksione yjesh që mendohet se janë formuar në të njëjtën kohë nga e njëjta re masive gazi dhe pluhuri. Prandaj, dihet se yjet brenda këtij lloji të grumbullimit ndajnë karakteristika themelore siç janë përbërjet kimike dhe moshat.

Hiades besohet të jenë rreth 625 milionë vjet të vjetra dhe përmbajnë qindra yje; ato në një distancë më të madhe nga qendra supozohet se fillojnë të ndahen, ndërsa ato në qendër grumbullohen më dendur. Këta yje të fundit besohet se e shtyjnë njëri-tjetrin me një ritëm më të lartë se zakonisht, duke çuar në një shkallë më të lartë të përplasjeve dhe, për rrjedhojë, në vrima të zeza.

Studime dhe simulime

Për të zbuluar se cilat mund të jenë vrimat e zeza më të afërta me Tokën, një ekip i udhëhequr nga Stefano Torniamenti, një studiues postdoktoral në Universitetin e Padovës, krijoi një simulim të lëvizjeve dhe evolucioneve të yjeve në Hyades. Në bashkëpunim me Institutin e Shkencave të Kozmosit të Universitetit të Barcelonës, ata arritën të krahasojnë rezultatet me pozicionet dhe shpejtësitë reale të yjeve, të cilat tashmë dihen pikërisht falë vëzhgimeve të bëra nga sateliti Gaia i Agjencisë Hapësinore Evropiane. KETË).

“Simulimet tona mund të përputhen njëkohësisht me masën dhe madhësinë e Hyades vetëm nëse disa vrima të zeza janë të pranishme në qendër të grupimit sot (ose deri vonë)”, thotë Stefano Torniamenti, një studiues postdoktoral në Universitetin e Padovës.

Në këtë mënyrë, shkencëtarët arritën në përfundimin se vrimat e zeza të lindura nga Hyades janë ende brenda grupit, ose shumë afër tij, pasi pozicioni aktual i yjeve është i mundur vetëm nën ndikimin e tyre gravitacional. Kjo i bën ato vrimat e zeza më të afërta me Tokën, me deri në tre që mund të ekzistojnë vetëm në një distancë prej 150 vitesh dritë.