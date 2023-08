Shkupi e mbyll në raundin e dytë të Conference League aventurën europiane për këtë sezon futbollistit. Ekipi nga Çairi, dhe pse dhuroi një performancë pozitive, nuk ia doli të bënte mrekullinë në Sofje, përballë Levskit.

Takimi i dytë në kryeqytetin bullgar përfundoi me fitoren minimale të vendësve, që shënuan në minutën e 11-të shtesë. Takimi i parë ishte mbyllur por me fitoren e Levskit me shifrat 0-2. Shkupi e ndal këtu rrugëtimin në Evropë.