Shorti për Champions League/ Partizani njihet me kundërshtarin e turit të dytë

Sot, në Nyon të Zvicrës, është mbajtur shorti i kualifikueseve të Champions League të turit të dytë.

Në turin e parë, Partizani u njoh ditën e djeshme me kundërshtarin, ku do të përballet me BATE Borisov.

Shorti i turit të dytë ka vënë Partizanin në një përballje me skuadrën e Aris Limmasol, klubin qipriot.

Ndeshjet e para kualifikuese të turit të dytë do të luhen në datat 25 dhe 26 korrik, teksa të kthimit në datat 1 dhe 2 gusht.

Në rast se Partizani eliminohet në turin e parë të Champions League, atëherë do të luajë në turin e dytë të Conference League.

p.k\dita