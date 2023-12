Shpërblim 5,000 lekë edhe për shtresat në nevojë! Për punonjësit e përfshirë në procesin e integrimit 1 pagë plus

Shpërblimin e fundvitit prej 5, 000 lekësh do ta përfitojnë edhe kategoritë në nevojë, siç janë familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, përfituesit e pagesave të aftësisë së kufizuar, etj.

Ministri i Financave, Ervin Mete ka zbardhur vendimin e qeverisë, për shpërblimet e fundvitit, ndërsa tha se do të shpërndahen bonuse prej 5,000 lekësh për familjet në nevojë dhe disa kategori.

Ai mes të tjerash shtoi se 1 pagë shpërblim do të jepet për administratën që është marrë me çështjen e integrimit.

“Paketa përfshin bonuse sociale në të njëjtën masë siç iu akordua pensionistëve për përfituesit e ndihmës ekonomike, për ata që marrin paaftësi, apo ata që kanë fëmijë me pamundësi. Ka shpërblime dhe për punonjës të administratës që janë marrë me integrimin”, bëri me dije Mete.

Paketa përfshin bonuse sociale në të njëjtën masë të shpërblimit që sapo iu akordua pensionistëve për:

64 mijë përfitues të ndihmës ekonomike

73 mijë përfitues të pagesave mbështetëse të aftësisë së kufizuar

36 mijë familje me fëmijë në ndihmë ekonomike

68 mijë invalidë të punës

44 mijë përfitues të pensioneve familjare.

Gjithashtu, parashikohet një shpërblim për 1144 punonjës të administratës shtetërore, përfaqësues në takimet bilaterale të zhvilluara në kuadër të procesit të negociatave për antarësim në BE, edhe për shkak të rezultateve të lavdërueshme dhe të vlerësimeve të larta që kanëmarrë edhe nga Komisioni Evropian.

Lidhur me miratimin e Aktit Normativ për disa ndryshime të Buxhetit të vitit 2023, ministri Mete ka theksuar se: “Ka një mbështetje për çdo punonjës policie për kompensimin e tyre ushqimor në një vlerë totale prej rreth 800 milionë lekë.

Ka një mbështetje për të gjitha bashkitë, si një shtesë granti të pakushtëzuar për të adresuar detyrimet e prapambetura. Shtesa totale për të gjitha bashkitë sipas listës së parcaktuar shkon në 2 miliardë lekë.

Gjithashtu, ka rialokime sa i përket shpenzimeve kapitale për financimin e projekteve infrastrukturore, në rrugë e ujësjellësa, duke i dhënë një tjetër shtysë investimeve publike.

Në total rialokimet që shpërndahen me këtë akt normativ janë rreth 20 miliardë lekë, ndërkohë që mbetet i pandryshuar niveli i planifikuar i të ardhurave, si edhe projeksionet për borxhin publik”, tha Mete.

p.k\dita