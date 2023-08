Shpërthejnë keq tensionet te PSG, tekniku Luis Enrique drejt dorëheqjes!

Nuk ka momente komode në Paris. Tensioni është maksimal mes të gjithë përgjegjësve për planifikimin sportiv dhe skuadrës për sezonin e ardhshëm. Në orët e fundit janë shfaqur disa informacione që tregojnë për një dorëheqje të mundshme të Luis Enrique si trajner i PSG-së, vetëm pak javë pas prezantimit të tij. Nisur nga këto informacione, shoqëruesi i trajnerit mohon SPORT mundësinë e një dorëheqjeje, ndonëse është e vërtetë se ka tensione shumë të forta me planifikimin e projektit parisien.

Hapi tjetër do të jetë, të hënën e ardhshme, pas ardhjes së ekipit nga turneu aziatik, një takim në Paris me presidentin e klubit, Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique dhe drejtorin sportiv Luis Campos, të cilët mund të jenë në sipas informacioneve të tjera të orëve të fundit, në të cilat do të tentohet të gjendet një zgjidhje për krizën e subjektit, veçanërisht për ‘çështjen Mbappe’.

Si trajneri ashtu edhe drejtuesit e sportit të PSG-së kishin tashmë një plan për Mbappé, i cili u dinamitua nga vendimi i pronarit të klubit për ta hequr atë nga skuadra, sepse nuk dëshironte ta rinovonte dhe dëshironte të lirohej në fund të kontratës së tij në qershor 2024. Ky tension do të kishte dobësuar projektin dhe ka dinamizuar planifikimin sportiv që po punohej këtë verë për sezonin e ardhshëm. Për këtë arsye, Luis Campos dhe Luis Enrique konsiderojnë se do të kishte dy mënyra të mundshme për të ridrejtuar situatën, e cila kalon: ose të rikthejë Mbappen në ekip deri në fund të kontratës së tij, ose të gjendet një transferim sipas nevojave.