Shpërthen keq te Belgjika, Carrasco kritikon hapur Courtois: Duhet të tregosh që je lider dhe me personalitet!

Kriza totale në skuadrën e futbollit belg, e para në epokën e Dominic Tedesco në stol, e shkaktuar nga Thibaut Courtois, portieri i Real Madridit, i cili vendosi të largohej nga përqendrimi kur mësoi se nuk do të ishte kapiten i skuadrës për shkak të humbjes së Kevinit de Bruyne, por Romelu Lukaku.

Dhe Yannick Carrasco foli për këtë pas përplasjes kundër Estonisë në televizionin publik belg RTBF. “Jemi të zhgënjyer nga reagimi i tyre”, deklaroi futbollisti i Atlético de Madrid pas fitores 3-0 ndaj Estonisë, në ndeshjen kualifikuese për Eurokupën 2024.

Courtois nuk u shfaq të dielën mbrëma në hotelin belg të përqendrimit në Tubize (në jug të Brukselit) dhe më pas nuk udhëtoi për në Talin për të luajtur kundër Estonisë, gjoja shumë i zemëruar me vendimin e Tedesco që kapiteni kundër Austrisë kishte qenë Lukaku, i cili ka gjashtë. luan më shumë se portieri (108 me 102). Carrasco, i cili e nisi me numrin ’11’ në shpinë në Talin, trashëgoi shiritin e Lukakut, kur sulmuesi u zëvendësua në minutën e 69-të, kritikoi qëndrimin e portierit të skuadrës së tij dhe Real Madridit.

“Në fund, ai është pjesë e ekipit, është një nga tre kapitenët. Një shirit është vetëm një detaj. Duhet të tregosh që je lider dhe kapiten me personalitetin tënd. Ai zgjodhi të largohej. Ai kishte probleme apo jo, nuk e dimë, por një nga arsyet e largimit të tij ishte edhe shiriti”, tha lojtari. Carrasco pranoi se lojtarët dhe tekniku Tedesco ishin takuar për të diskutuar këtë çështje, por se ata nuk kishin mundur të flisnin me portierin e Real Madridit. Aty ku Courtois foli ishte në rrjetet sociale, për t’u siguruar që ‘tronditja’ e tij ishte për shkak të problemeve fizike, përveç qortimit të trajnerit për bërjen publike të çështjes.