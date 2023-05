Shpërthen supernova e re në Univers, a e kërcënon Tokën?

Një yll në një galaktikë të largët ka shpërthyer në një supernova. Javën e kaluar, astronomët që vëzhguan Galaxy Pinwheel popullor panë një yll në një nga krahët e galaktikës që shkëlqente në një pikë të shkëlqyer drite. Shumë shpejt ylli u konfirmua se ishte një supernova e re, e quajtur SN 2023ixf, e vendosur rreth 21 milionë vite dritë nga Toka. Tashmë, astronomët profesionistë dhe amatorë në mbarë botën po i kthejnë teleskopët dhe kamerat e tyre drejt vendit për të vëzhguar këtë fenomen disi të rrallë.

Nëse dëshironi ta shihni vetë këtë supernova të re, jeni me fat. Galaxy Pinwheel, i njohur gjithashtu si Messier 101, ose M101, nuk është veçanërisht i vështirë për t’u gjetur dhe vëzhguar edhe me teleskopë të vegjël. Kjo supernova e re është më e afërta me Tokën në një dekadë. Është e dukshme në qiellin e natës tani. Astronomët thonë se me largësinë që ka, edhe pse është më e afërta me ne, nuk e kërcënon Tokën, jo t1% paktën sipas të dhënave të deritanishme shkencore…