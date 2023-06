Shpresat japin shpresë, fitore bindëse ndaj Bullgarisë

Shqipëria U-21 luajti pasditen e kësaj të marte miqësoren e programuar ndaj Bullgarisë, me skuadrën e drejtuar nga trajneri Alban Bushi që bëri një paraqitje shumë të mirë, duke fituar me rezultatin 3-1.

Protagonistë me golat e tyre në këtë ndeshje ishin Stiven Shpendi, Arda Kurtulan dhe Medon Berisha, ku dy prej golave u shënuan në pjesën e parë të takimit, ndërsa goli i tretë në fraksionin e dytë të lojës.

Trajneri Bushi hodhi në fushë këtë formacion titullar: Klidman Lilo (GK), Agan Mjaki, Elmando Gjini, Ajdi Dajko, Paulo Buxhelaj, Tim Civeja, Medon Berisha (C), Adrion Pajaziti, Stiven Shpendi, Arda Kurtulan dhe Arlind Rexhepi.

Kuqezinjtë gjejnë epërsinë që në minutën e nëntë të takimit, me golin që vjen pikërisht nga kombinimi i bukur Kurtulan-Rexhepi-Shpendi. Arda Kurtulan nis një aksion të shpejtë, duke lëvizur mirë drejt zonës kundërshtare dhe duke pasur për Arlind Rexhepi.

Ky i fundit shërben bukur në zonë për talentin Stiven Shpendi, i cili nuk e humb rastin, por dërgon topin në rrjetë dhe kalon Shqipërinë në avantazh.

Katër minuta më vonë, Kurtulan bëhet sërish protagonist, duke dyfishuar vetë shifrat për ekipin e Shpresave. Mesfushori kuqezi dërgon me kokë topin në rrjetën bullgare pas një krosi të saktë të Arlind Rexhepit.

Bullgarët ngushtojnë rezultatin në minutën e 23-të, me kapitenin e skuadrës, Stoyanov, i cili realizon gol me një goditje brenda zonës tonë. Pjesa e parë mbyllet me shifrat 2-1 në favor të ekipit tonë.

Në nisje të pjesës së dytë, tekniku Bushi bën zëvendësimin e parë në radhët e kuqezinjve, duke futur në lojë portierin Simon Simoni në vend të Klidman Likos. Sakaq, katër minuta pas fillimit të fraksionit të dytë të lojës, Medon Berisha trefishon shifrat për kuqezinjtë, duke realizuar me kokë, pas një goditje dënimi.

Trajneri Bushi bën tre zëvendësime në minutën e 60-të, duke hedhur në fushë Steven Balën, Ermis Selimaj dhe Edon Prutin në vend të autorit të golit të tretë dhe kapitenit Medon Berisha, Paulo Buxhelaj dhe Ajdi Dajkos. Pak minuta më vonë, tekniku kuqezi rifreskon sërish skuadrën, duke provuar kështu thuajse të gjithë elementët e thirrur në këtë grumbullim.

Antonio Delaj futet në fushë në vend të golashënuesit të kësaj sfide, Arda Kurtulan, ndërsa Reild Kurti dhe Stiven Bibo futen në vend të Agon Mjakit dhe Adrion Pajazitit. Sakaq, edhe Gjumsi, Qefalija, e Zuka hyjnë në lojë në vend të Tim Civejës, Elmando Gjinit dhe Arlind Rexhepit.

Në minutën e dytë të shtesës, Shpendi provon nga brenda zonës bullgare, por kundërshtari bllokon topin, duke i mohuar një mundësi të mirë për të vulosur rezultatin final. Sakaq, ndeshja mbyllet me fitoren e kuqezinjve 3-1, në një ndeshje mjaft të bukur dhe të dominuar totalisbt nga ekipi i drejtuar nga Alban Bushi./Supersport/