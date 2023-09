Shqipëria ‘ha’ kokën e Santosit…?

Fernado Santos nuk do të jetë më trajner i Polonisë. Mediet polake raportojnë se Federate e Futbollit e Polonisë ka marrë vendimin për portugezin, i cili nuk do të jetë më trajner i kombëtares polake. Rezultate negative në këtë edicion kualifikuesesh e sidomos humbja në Tiranë kanë bërë që të soset durimi, me Santosin që nuk do të vazhdojë më të jetë trajner i Polonisë.

Pas ndeshjes, trajneri deklaroi se nuk do të dorëhiqej, megjithatë Federata polake nuk ka më besim te portugezi, i cili me Portugalinë fitoi Europianin në 2016. Në këtë formë, avetnura e Santosit te Polonia përfundon pa u mbushur 9 muaj.

Në drejtimin e Polonisë, Santos e drejtoi skuadrën në 5 ndeshje zyrtare, ku mori vetëm 2 fitore e pësoi 3 humbje, ndërkohë që ka fituar dhe në një miqësore gjatë kësaj periudhe.