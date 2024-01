Shqipëria mes vendeve me byrekët më të mirë në botë

Të mbushura me produkte të shijshme dhe të mbështjella, byrekët janë ndër format më të kënaqshme të ushqimit dhe ato vijnë në forma të ndryshme në mbarë botën, sipas një artikulli të Lottie Woodrow të botuar në “MSN Travel”.

Nga spanakopita e mbushur me spinaq e Greqisë deri te byrekët me mish të Australisë dhe Zelandës së Re, artikulli sugjeron byrekët më të mirë nga e gjithë bota që duhet të provoni, ku ndër to renditet edhe byreku shqiptar.