GRAFIKU: Shqipëria përmirësohet në renditjen e Indeksit Global të Krimit të Organizuar, Serbia kryeson rajonin

Iniciativa Globale Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar ka publikuar indekstin e dytë me radhë të krimit të organizuar ku janë vlerësuar 193 shtete sa i përket nivelit të kriminalitetit, aktorëve kriminal dhe qëndrueshmërisë ndaj krimit të organizuar.

Në krahasim me indeksin e vitit 2021, ku Shqipëria ishte vlerësuar me shkallën 5.63 të kriminalitetit, në vitin 2023 Shqipëria ka treguar progress dhe niveli i kriminalitetit është vlerësuar në 5.17 duke u renditur e treta pas Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Serbia është vlerësuar përsëri me nivelin më të lartë të kriminalitetit me 6.22, e ndjekur nga Mali i Zi 5.90 dhe Bosnja dhe Hercegovina me 5.85.

Sa i përket nivelit të qëndrueshmërisë, Maqedonia e Veriut rendit e para me 5.29 pikë e përcjellë nga Shqipëria me 5.13 dhe Kosova me 5.08. Bosnia dhe Hercegovina ka nivelin më të ulët të qëndrueshmërisë me 3.88 pikë.

Shqipëria ka treguar përmirsim në 4 nga 15 tregjet kriminale dukë ulur shkallën e kriminalitetit për 0.5 pikë në kontrabandimin me njerëz, tregtinë me kanabis, tregtinë me kokainë dhe krimin kundrejt burimeve të parinovueshme. Ndërsa është rritur për 0.5 pikë tregtia me droga sintetike.

Sa i përket akterëve kriminal, edhe këtu Shqipëria është përmirësuar me 0.5 pikë në përgjithësi ndërsa në vecanti është përmirësuar me 0.5 pikë për këto fusha: grupet e stilit mafioz, gruper kriminale, akterët e vendosur brenda shtetit ndërsa është rritur për 0.5 pikë për kategorinë e akterëve të huaj.

