Ishin duke vjedhur shtëpinë e futbollistit: “Mirë që na kapët, se këtu është shumë ftohtë”

Me sa u kuptua Gjoni e Koliqi kishin ardhur aty nga baza e tyre 200 km larg në Harringay, në veri të Londrës, por nuk e kishin menduar se do të gjenin njerëz në shtëpi.

Policia zbuloi se Gjoni i cili fliste italisht, gjermanisht e anglisht, kishte kryer një tjetër vjedhje banese disa ditë më herët në një banesë aty pranë.

Në banesë ata kishin marrë një vlerë prej 1000 paundë në bizhuteri e sende luksi teksa nuk kishin gjetur pronarët në shtëpi.

Gjykata e Chester burgosi Gjoni me 28 muaj ndërsa dhe 18 muaj për Koliqi të cilët tani presin depërtimin në Shqipëri.

Prokurori Patrick Gartland, tha se viktimat e moshuara të grabitjes ishin mbyllur në dhomën e gjumit kur dëgjuan grabitësit dhe nisën të jepnin alarmin sa mundnin.

“Gjoni tha në polici se nuk donte të lëndonte njeri dhe ishte i kënaqur që u kapën pasi ishte shumë ftohtë atë natë dhe nuk kishin ku të shkonin”.

Koliqi tha se punonte në ndërtim kur gjente punë për rreth £50 – £60 paundë në ditë dhe se jeton ilegalisht në vend prej vitit 2018.

Duke dhënë dënimin gjykatësi Patrick Thompson tha: “Të zotët e shtëpisë u tmerruan nga të huajt që i hynë në shtëpi. Ju do të kryeni dënimin dhe me shumë gjasa më pas do të deportoheni ne Shqiperi”.

a.c./dita