Shqiptari shpallet kampion bote për të rinj në peshëngritje, triumfon në shkëputje

Peshëngritësi 18-vjeçar shqiptar, Ertjan Kofsha është shpallur kampion bote për moshat U-20 në peshëngritje në stilin e shkëputjes.

Kofsha kaloi me sukses tri provat me 152, 156 dhe 159 kg, duke u shpallur kampion bote me rezultatin 159 kg, për ta ngjitur flamurin kuqezi në shkallën më të lartë të podiumit.

Ai rrëmbeu medaljen në stilin e shkëputjes me 159 kg dhe u rendit i katërti në botë në total në dygarësh me plot 345 kg.

Puna e palodhur e sportistit, bashkë me trajnerin e tij Leonard Toska dha një rezultat të shkëlqyer në këtë event kaq madhor.

